El actor Sebastián Rulli reveló que formará parte del elenco de la telenovela “Vencer el pasado”, la nueva producción de Rosy Ocampo para La Estrellas (Televisa).

La celebridad de 45 años contó que dará vida a ‘Mauro’ en la telenovela y trabajará junto a su novia Angelique Boyer, actriz que interpretará el personaje de ‘Renata’.

“Hoy les puedo confirmar el rumor, soy parte del elenco de la nueva producción de Rosy Ocampo. Todas las fichas se acomodaron para que esto pueda ser realidad”, dijo Rulli en su perfil de Instagram.

“Estoy feliz de volver al set de grabación, para hacer lo que tanto me apasiona y entretenerlos con una nueva historia original. Les presento a Mauro: es un hombre noble, sensible y con escrúpulos, a pesar de que a veces, quiera hacerse el duro. Quedó huérfano de madre, siendo muy niño. Vivió una gran decepción amorosa que lo hizo desconfiado y solitario. Ama y protege muchísimo a su hermano menor (Rodrigo), por quien se desvive. Tiene un gran secreto... Si quieren conocer cuál es, no se lo pierdan en ‘Vencer el Pasado’”, explicó.

Luego que Sebastián Rulli confirmó su participación en “Vencer el pasado”, su novia Angelique Boyer recurrió a la sección comentarios de Instagram para dedicarle un mensaje a su pareja sentimental.

“¡Emoción a mil mi cielo! Qué manera de divertirnos y qué mejor que juntos”, comentó la actriz de 32 años.

“Vencer el pasado” comenzó a grabarse el jueves 8 de abril de 2021 en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México.

La nueva producción de Rosy Ocampo abordará muchos temas como el linchamiento digital, el abuso de las redes sociales y el aborto.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, Rosy Ocampo contó que este nuevo melodrama tocará “temas más modernos que tienen que ver con la parte digital. “Parecería que son para gente más joven, pero con la pandemia las personas mayores, que estaban poco familiarizadas con eso, ya se hicieron más digitales. Ese es uno de los temas ancla que vamos a estar tratando en Vencer el pasado”, adelantó la productora.

