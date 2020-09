Ya han pasado más de 30 años del estreno de la telenovela juvenil “Quinceañera” y fue protagonizado por Thalía, Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Nailea Norvind y Sebastián Ligarde. La producción de Carla Estrada fue tan exitosa que logró abrirle las puertas del éxito a estos actores y hoy son personajes reconocidos de México.

Esta telenovela causó mucha controversia en su tiempo, ya que fue el primer melodrama que tocó temas como el embarazo adolescente y la drogadicción. Además, Sebastián Ligarde fue el antagonista de esta historia y sin duda, su interpretación fue tan buena que hasta el día de hoy es muy recordado por los televidentes.

Este personaje ha sido el más recordado de Ligarde y el actor confesó recientemente que no iba a aceptar interpretar a Memo, pues consideraba que no lucía como un ‘chico banda’. Además, contó que la relación que tenía con Ernesto Laguardia no era la mejor.

¿POR QUÉ ERNESTO LAGUARDIA Y SEBASTIÁN LIGARDE NO SE LLEVABAN?

Hace unos días en una entrevista con el programa “Sale el sol” , Sebastián Ligarde contó que fue convocado por Carla Estrada para que se ponga en los zapatos de ‘Memo’. Al inició no aceptó, pero luego de una conversación, aceptó ser parte del proyecto y sin duda, alcanzó el éxito.

El antagonista de “Quinceañera” logró despertar diversos sentimientos del público por las maldades que continuamente cometía, en especial contra el galán ‘Pancho’, interpretado por el actor Ernesto Laguardia con quien curiosamente no se llevaba bien ni en personaje ni en la vida real.

Memo le hizo muchas maldades a Pancho (Foto: Televisa)

El actor de 66 años recordó cómo había sido su experiencia actuando en “Quinceañera”, una novela que reconoce marcó un antes y después de su carrera.

En medio del relato de sus vivencias en esta historia, el eterno villano de telenovelas confesó que la tensión que el público vio entre ‘Memo’ y ‘Pancho’ no solo existía en escena, también estaba presente detrás de cámaras entre él y Laguardia, algo que cree ayudó al final a darle realismo a las secuencias.

“Ernesto y yo nos esforzábamos en llevar una relación amena porque había un poco de tensión […] Tenía que haber tensión entre los dos personajes, entonces el hecho de que existiera esa poquita entre los actores, pues la llevábamos a escena”, reveló.

Memo logró trasmitir muchas emociones a los televidentes (Foto:Televisa)

De igual forma, reconoció que gracias a esta producción, obtuvo un reconocimiento internacional sin precedentes en su carrera que le abrieron las puertas para construir la amplia y exitosa trayectoria de la que hoy goza.

“Ha sido el personaje que más éxito y más reconocimiento me ha dado, y que verdaderamente despuntó mi carrera a partir de ahí”, dijo y reiteró que incluso hoy, a 33 años del estreno de la novela, todavía hay personas que lo llaman ‘Memo’.

“Casi 40 años después me siguen gritando ‘Memo’ en las calles de Perú, en Ecuador, en lugares que visito de Sudamérica y de México”, concluyó el artista que actualmente está retirado del medio artístico y dedicado a la enseñanza de actuación en una escuela que fundó en Miami para jóvenes intérpretes.