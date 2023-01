La nueva canción de Shakira, en donde dispara contra su expareja, Gerard Piqué, y la actual pareja de este, ha remecido el espectáculo internacional y ha polarizado las redes sociales. Un hecho que llamó mucho la atención fue que, en medio de los dimes y diretes en Twitter, la madre de Piqué le diera ‘like’ a algunos mensajes en contra de su hijo.

Pero, ¿qué ocurrió? Resulta que usuarios de Twitter detectaron que una publicación en la que se despotricaba contra el exfitbolista, figuraba un ‘like’ especial: ni más ni menos que su madre, Montserrat Bernabeu.

Muchos creyeron que la madre de Piqué respaldaba a la expareja de este, la colombiana Shakira, quien hizo revuelo en todo el mundo con su canción ‘Music Session #53′ en donde se refería a su expareja y Clara Chía Martí. Sin embargo, en pocas horas, Montserrat Bernabeu retiró este ‘like’.

“Perdona, pero la imagen se la destruyo él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, dice el eufórico comentario al que le dio me gusta.

Mamá de Gerard Piqué dio 'like' a mensaje contra el futbolista

¿Qué le dice Shakira a Clara Chía y Gerard Piqué en su nueva canción?

En el reciente estrenado Music Sessions, Shakira hace referencia a Clara Chía en más de una ocasión. “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh”, dice.

Pero ahí no queda, Chía vuelve a ser mencionada por Shakira: “Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena (...) Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh. Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh”.