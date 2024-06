Una de las cantantes más icónicas del mundo ha decidido despedirse de los escenarios con una última gira. Cyndi Lauper, intérprete de exitosos temas como ‘Girls Just Want to Have Fun’ y ‘I Drove All Night’, se prepara para despedirse de su público tras más de 20 años en la industria musical.

El anuncio fue hecho por la compañía de entretenimiento Live Nation Concerts: “¡Es oficial! ¡El tour de despedida de Cyndi Lauper Girls Just Wanna Have Fun está llegando, y no podríamos estar más emocionadas! Prepárate para cantar con todos tus favoritos y crear algunos recuerdos increíbles. Las entradas salen a la venta este viernes. ¿Quién viene con nosotros?”, escribió la empresa.

La noticia fue confirmada por la propia artista, quien concedió una reciente entrevista para ‘USA Today’: “Es una gira por estadios, que no había hecho en mucho tiempo”, dijo la estrella de 70 años.

“Sólo quiero agradecerle a todos, decir adiós, celebrar con los fans que han sido tan leales y dulces y que estuvieron allí en cada concierto o cada cosa loca que hice y estoy emocionada de hacerlo. No creo que físicamente dentro de cinco años esté tan bien, pero ahora puedo hacerlo”, añadió.

También se hizo el anuncio del estreno de ‘Let the Canary Sing’, dirigido por Allison Ellwood, un documental sobre la vida y carrera de la cantante. Se estrenará exclusivamente en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá este martes 4 de junio.

