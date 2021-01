Sandra Echeverría se ha convertido en una de las actrices más populares de México y su último rol fue el doble personaje de ‘Paola’ y ‘Paulina’ en el remake de “La usurpadora” que se estrenó en 2019 a través de las pantallas de televisa.

La interprete de 36 años compartió roles con Andrés Palacios y sin duda, la producción de “Fabrica de sueños” estuvo a la altura de su predecesora. Este derroche de talento hizo que Sandra se convierta en la actriz más cotizada del momento, sin embargo, en este 2021, se dedicaría a la música.

Y esto tendría mucho sentido, ya que sus inicios como artista comenzaron en el teatro y su gusto por el canto; en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la actriz recordó como fueron sus primeros pasos arriba de los escenarios.

SANDRA ECHEVERRÍA MUESTRA SU ETAPA COMO CANTANTE

Hace unos días, Sandra Echeverría sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía de su adolescencia en la que aparece arriba de un escenario con un vestuario blanco y plumas negras.

“Pues les cuento que ahí tenía como 14 años y amaba hacer teatro musical en mi escuela. Siempre me metía a todas las actividades musicales que ofrecían. Me tocó hacer de cabaretera en una obra que se llamaba ‘Mil voces’ y poco después entré a un concurso de canto entre varias escuelas y gané cantando ranchero”, relató al pie de la fotografía.

Sandra Echeverría inició su carrera cuando tenía 14 años (Foto: Instagram)

Fue a los 14 años que Sandra Echeverría dio sus primeros pasos en la música al formar parte del grupo ‘Perfiles’, con el cual grabó dos discos y realizó más de 200 conciertos. Su primer material discográfico como solista se tituló ‘Sandra Echeverría’ (2011).

“Era raro que una niña de 14 años cantara ranchero, pero es una herencia que me dejó mi abuelita y me fui aprendiendo poco a poco muchas canciones. Me regalaban Cancioneros Mexicanos que aún guardo en unas cajas como si fueran tesoros. Así mis pininos en la música y en la actuación”, expresó en el mismo mensaje.

Actualmente Sandra Echeverría está concentrada en su faceta como cantante, preparando nueva música, hasta el momento se desconoce si sólo se trata de un sencillo o un álbum completo.