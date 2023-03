Desgarrador. Sam Neill es un actor sumamente reconocido y recordado por su reciente participación en Jurassic Park. Recientemente, decidió incursionar en una nueva faceta literaria y publicó su libro “Did I Ever Tell You This?”, texto que explora sus recuerdos más íntimos tanto del mundo de la actuación como de su vida privada. Allí se animó a comentar sobre Robin Williams, con quien trabajó en la película de “El Hombre Bicentenario”.

Neill comentó en una entrevista con el medio Deadline: “Irresistible, escandaloso, irrefrenable y gigantescamente divertido. Hablábamos de esto y aquello, a veces incluso sobre el trabajo que estábamos a punto de hacer”, acotó el actor.

Además, Sam confesó que si bien Robin era capaz de disfrazar su tristeza para mostrar su lado más cómico en las películas que protagonizaba, siempre sintió que ‘algo andaba mal’ con él, señalando que “Era la persona más triste que he conocido”.

Finalmente, el actor finalizó: “Tenía fama, era rico, la gente lo amaba, grandes y pequeños, el mundo era su patio de recreo. Y, sin embargo, sentí más pena por él de lo que puedo llegar a expresar. Era el hombre más solitario de un planeta solitario. Parecía inconsolablemente solitario y profundamente deprimido”.

