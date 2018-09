Salma Hayek recibió el premio Personaje del Año 2018 de Vanity Fair en Madrid, donde, rodeada de compañeros como Penélope Cruz, aseguró que "gracias" al español aprendió "el arte de la comunicación" y que en Estados Unidos el castellano se habla "sin miedo".

Políticos, actores, directores, diseñadores y modelos se dieron cita en el Teatro Real de Madrid para asistir a este homenaje a Salma Hayek, que debutó ante el gran público en 1995 con 'La balada del pistolero', aunque ya había conquistado la televisión con producciones como 'Teresa' (1989).

"Me ha tocado la virtud en mi vida, que ya es muy larga, de ver cómo el español se reconoce en muchas partes del mundo cada vez con más cariño, inclusive en la televisión. En Estados Unidos lo están usando muchísimo más, sin miedo, que esto es algo que cuando yo empecé era imposible imaginarse", dijo a la prensa.

Abanderada del movimiento #MeToo, Salma Hayek también ha hecho hincapié en la necesidad de empoderar a las mujeres, algo que, ha dicho, "es importante para el bien de la humanidad".

"Es trágico, injusto y estúpido quitarnos el poder simplemente del respeto que se le da a un ser humano. Somos seres humanos y tenemos que tener por lo menos el respeto de ser humano. Y en muchos lugares y en muchas maneras ni siquiera nos dan ese mínimo respeto", denunció la actriz.

Salma Hayek también tuvo unas palabras para Penélope Cruz, la encargada de entregarle el reconocimiento, del que ha agradecido que no tenga distinción de géneros, al tiempo que ha asegurado que "se siente maravilloso, sobre todo que sea en España".

"Qué bonito que empezamos juntas, luchamos juntas, crecimos juntas y ahora nos toca disfrutar", ha comentado Hayek sobre su compañera de reparto en "Bandidas".

"He compartido cosas muy bonitas con ella, o sea qué feliz de poder ser yo quien le de su premio", reconoció por su parte, Penélope Cruz, que ha rememorado ante los medios cómo comenzó su amistad con Salma Hayek, mucho antes de "Bandidas".

Penélope Cruz explicó que, en uno de sus primeros viajes a Los Ángeles (California), llamó a Salma Hayek porque la vio hablando sobre ella en una entrevista en un canal español, algo que le pareció "bonito y generoso".

"Conseguí su teléfono, la llamé para darle las gracias y ella me dijo '¿Cuándo llegas?'. Me recogió en el aeropuerto y no me dejó irme a un hotel, me llevó a su casa", ha recordado Cruz.

Con información de EFE.