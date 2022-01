El desafortunado momento en el que se dio el trágico fallecimiento de Halyna Hutchins ha sido uno que ha afectado a toda la producción de ‘Rust’, pero que ha calado profundamente en la vida de Alec Baldwin. La familia de la cineasta ha preferido mantener su duelo en privado, mientras que el actor ha dado diferentes declaraciones de lo sucedido.

El actor compartió un video en Instagram titulado: “Otra oportunidad de dejar ir lo que nos esté lastimando. Nos esté destruyendo”, donde habla sobre lo ocurrido. Baldwin contó sobre un encuentro que tuvo en una cafetería, cuando una joven se le acercó para entregarle un paquete de endulzante en el que escribió que había mucha gente apoyándolo, confesó que tenía la intención de tomarle una fotografía.

El ejemplo sirvió para recordar otros gestos de amabilidad que ha recibido en las últimas semanas. Visiblemente conmovido, continuó contando un poco de la situación que ha vivido tras el trágico accidente en el set de su película.

“He tenido más gente que ha sido amable y considerada, y de espíritu generoso, que gente que haya sido mala sobre la muerte de Halyna Hutchins”, explica, “No me da miedo decir y expresar con algunos eufemismos, alguien murió muy trágicamente. Y he recibido tanto, o sea tanta bondad de la gente. Es simplemente increíble”, agrega Baldwin.

Continúa admitiendo: “Esta ha sido sin duda la peor situación en la que he estado involucrado y tengo mucha esperanza de que la gente a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad tan pronto como sea posible. Nadie quiere la verdad más que yo”. Asimismo, el actor reflexionó que más allá de eso, el mundo se enfoca en lo bueno y lo malo, y que algunas personas quiere transmitir su negatividad, haciendo referencia aparentemente a algunos mensajes recibidos, “Vivimos en un mundo con océanos de negatividad…y quiero dejar de ver las cosas en términos de bien y mal”.

“Pero, la cosa que quiero considerar muy cuidadosamente en este próximo año y en verdad esforzarme en términos de intentar, es no permitir que la negatividad en mi vida me afecte. He tenido algunas llamadas muy interesantes con personas muy interesantes que no voy a nombrar, pero algunas de ellas son muy conocidas, que enfrentan todo tipo de comportamientos filosóficos, religiosos, espirituales, meditación, todo tipo de maneras de conseguir un estado mental en el que en verdad acabes con la negatividad en tu vida. Y eso es lo que quiero”, dijo con actitud positiva.

Finalmente, compartió su propósito para este nuevo año: “Mi meta en el Año Nuevo es paz, conciencia, profundizar mis relaciones con la gente que amo, acercarlos más a mí, y mejorar las relaciones con la gente que quiero, pero tal vez no puedo ver tanto”.

