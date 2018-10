Ruby Rose, de 'Orange Is The New Black', es la celebridad más peligrosa de buscar en Internet

La actriz y modelo Ruby Rose, conocida por su papel en la serie de Netflix 'Orange Is The New Black ', es la celebridad más peligrosa de buscar en Internet debido a que los resultados podrían exponer a sus seguidores a páginas web maliciosas con virus, según McAfee.

La compañía de ciberseguridad indicó que la actriz de televisión Kristin Cavallari estaba en segundo lugar; mientras que las actrices Marion Cotillard, Lynda Carter y Rose Byrne figuraban en los cinco primero puestos de este peligros ránking.

Gary Davis, portavoz de McAfee, precisó que Ruby Rose, quien recientemente anunció que interpretará el papel de "Batwomen" en una próxima serie de televisión, es la doceava celebridad en alcanzar el título.

"Así que ya sea que busques qué hizo Ruby (Rose) en el último episodio de 'Orange is the New Black' o qué usó Kristin Cavallari en la última entrega de premios, asegúrate de que estés navegando en Internet de forma segura", agregó en un comunicado.

En 2017, la celebridad más peligrosa fue la cantante Avril Lavigne, quien este año quedó en el lugar número 30, dijo McAfee. Adele fue la intérprete de música más alta en el ranking, en el puesto 21, seguida por Shakira, que ocupó el 27.