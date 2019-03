Rosie O’ Donnell revela que fue sexualmente abusada por su padre [FOTOS]

Rosie O’Donnell ha hablado abiertamente sobre su difícil infancia. A los 10 años perdió a su madre, Roseann, por cáncer de mama, una situación que marcó su vida para siempre y ahora la actriz ha revelado que su padre abusó de ella cuando era pequeña, según informó Variety.

“Comenzó muy joven”, explicó la comediante en el libro “Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of ‘The View’” de Ramin Setoodeh para luego agregar: “Cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, porque entonces él estaba con estos cinco hijos a los que cuidar”.

Rosie O’Donnell señaló que no es un tema del que le guste hablar. "Cualquier niño que vive esa situación, especialmente por parte de alguien de la familia, se siente completamente impotente y atascado, ya que la persona a quién debería contárselo es quién lo está haciendo", ultimó.

Cabe señalar que el padre de Rosie O’Donnell, Edward Joseph, falleció en el 2015 y que la comediante había mantenido en secreto su historia.

La actriz y presentadora Rosie O'Donnell ha sido defensora de las víctimas de abuso sexual por mucho tiempo, ha hablado en contra de los presuntos abusadores Bill Cosby y Roman Polanski.

Los detalles sobre el abuso de su padre se relatarán en una entrevista en el capítulo del libro que está dedicado a “ The Rosie O’Donnell Show”, el programa que condujo y que se emitió desde 1996 hasta 2002.

“Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of ‘The View’” saldrá a la venta el 2 de abril.