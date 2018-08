Salió a la luz un nuevo caso de acoso sexual en Hollywood. Esta vez, en una de las sagas más reconocidas de todos los tiempos, la saga del agente 007, James Bond. La actriz Rosamund Pike reveló que fue víctima de acoso sexual durante su casting para ‘James Bond: die another day’.

La actriz, recordada por sus papeles en ‘Jack Reacher’ y ‘Perdida’, relató que le pidieron quedarse en ropa interior durante su audición. En la polémica escena que le tocó interpretar a la actriz, que en ese entonces tenía 21 años, Pike tenía que dejar caer su vestido para quedarse en ropa interior.

Rosamund Pike aseguró que se negó a realizar dicha escena porque la consideraba intrascendente.

“Mi primera prueba fue para el casting de James Bond y me pidieron que me quitara la ropa. No recuerdo de dónde saqué aquella fortaleza, pero pensé que si me iban a ver en ropa interior, más les valía darme el trabajo. No iba a quitarme el vestido en mitad de una prueba para que luego la cinta circulara por todo Los Ángeles y se me juzgara", contó la actriz a Deadline.

Asimismo, Pike recordó que para esta prueba los jefes de vestuario criticaron su vestido porque no consideraban que era los suficientemente sexy y no dejaba mucha piel al descubierto.

“Me di cuenta de que estaba en un mundo completamente diferente y fuera de mi profundidad. Así que me puse esta funda reluciente, o lo que sea que fuera el orden del día, pero no lo dejé caer”, señaló Rosamund Pike.

Pese a aquel incidente, la actriz consiguió el papel e interpretó a Miranda Frost junto a Pierce Brosnan y Halle Berry en la cinta ‘James Bond: die another day’. (2002).