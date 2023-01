Olivia Hussey y Leonard Whiting, los actores principales del clásico de 1968, Romeo y Julieta, acaban de demandar a Paramount Pictures por supuesta explotación sexual. Los actores presentaron una demanda en el Tribunal Superior de Santa Mónica, California, donde acusaron a la productora de abuso sexual, fraude y distribución de imágenes de menores desnudos, pues garantizaron que fueron filmados desnudos sin su consentimiento.

Según un artículo de Variety, ambos eran menores de edad cuando rodaban la película, y el director, Franco Zeffirelli, les había prometido que no habría una escena de desnudos en la película, en cambio, optando por usar prendas con el color de la piel. El director luego cambió de opinión y decidió añadir una escena real para atraer más a las audiencias.

La escena en la que se basa la demanda es una en donde los personajes aparecen en cama juntos. Whiting por entonces tenía 16 años, e igual se mostró sus nalgas a la audiencia nada más levantarse. Hussey, mientras, mostró sus senos por unos segundos. El director insistió en filmar esta escena con estas condiciones.

Tony Marinozzi, agente de ambos actores, explicó a Variety que el director les engañaron “Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo.”

Mientras, Solomon Gresen, abogado de Hussey y Whiting, mencionó que los actores eran jóvenes sin entender de lo que ocurría. “De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron violados de una manera que no sabían cómo manejar.”

La demanda aclara que ambos actores sufrieron angustia mental y emocional por 55 años. Ni Whiting ni Hussey pudieron encontrar una carrera exitosa tras Romeo y Julieta, habiendo perdido un gran número de ingresos y sin grandes oportunidades laborales. Aunque aparecieron en una u otra película, nunca llegaron a encontrar éxito como con Romeo y Julieta.

La demanda está basada en una ley de California que suspendió el estatuto de limitaciones para reclamos anteriores de abuso sexual infantil. Los actores desearían estar compensados por daños que llegarían a los 500 millones de dólares, una cifra parecida a lo que llegó a recaudar Romeo y Julieta en su fecha de lanzamiento.

