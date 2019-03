La romántica historia de amor de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez que terminará en... ¡boda!

Hace unos meses, Jennifer Lopez cantaba “y el anillo, ¿pa´cuándo?”. Ahora la artista salta de felicidad por su compromiso con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez. La pareja compartió este hermoso momento con todos sus seguidores a través del Instagram. Sin duda alguna, su matrimonio será una de las fiestas más mediáticas de los últimos años.

Con su boda le pondrán fin a una etapa de su hermosa historia de amor, si bien, ellos tienen dos años de relación, pero en realidad se conocieron hace quince años y aquí te contaremos como fue que el amor nació entre la cantante y el exjugador de béisbol.

La historia de amor de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

En febrero de 2017 comenzaron los rumores que existía un romance entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. Al principio la pareja intentó ocultar la relación evitando a los papparazzi. Ambos se conocieron en el 2004, cuando estaban casados con sus ahora exparejas: ella con el salsero Marc Anthony y él con Cynthia Scurtis, madre de sus dos hijas.

Los amigos perdieron el contacto hasta que según contó la misma JLo, se encontraron en un restaurante y ella se acercó a saludarlo. Desde esa fecha empezaron a embarcarse en una hermosa historia de amor. Alex decidió invitar a cenar a la cantante y poco a poco empezó a nacer algo entre ellos.

En marzo de ese mismo año, las versiones de sus allegados fueron confirmadas con su primera aparición en público en Nueva York luego de que la pareja disfrutó de un romántico almuerzo. Semanas después, JLo y A-Rod hicieron su debut oficial como pareja en la icónica Met Gala.

Luego de la elegante aparición, Alex Rodriguez habló oficialmente de la relación. Cuando le preguntaron en una entrevista en el programa The View si eran pareja, él contestó: "Es obvio. Nos la estamos pasando muy bien, es una chica maravillosa y uno de los seres humanos más listos que he conocido, así como una gran madre. Es una chica a la que le gustan las cosas simples. Quiero decir, es una persona muy sencilla. Ama a su familia. Es una gran hermana, una gran hija".

Desde entonces se dejaron ver juntos en todos lados. En reuniones de trabajo, fiestas, viajes, galas y un sin fin de eventos. Incluso compartieron que se ejercitaban juntos y varias veces los papparazzi los captaron saliendo del gimnasio.

Pero, la gran prueba de fuego vino con conocer a los hijos pequeños de ambas parejas, algo que sin duda superaron con éxito y los niños se quieren como hermanos. Esto se deja ver a través de las redes sociales, tanto A-Rod como JLo publican en sus redes sociales fotos de la convivencia que tienen los pequeños.

A mediados del 2018, la pareja compró un lujoso departamento en uno de los edificios más exclusivo de Nueva York, esto fue sin duda, una prueba que su relación iba muy en serio y esto se ha reflejado en cada uno de los post que se han realizado en las redes sociales.

En el cumpleaños de la cantante, el exbesibolista publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “Para una persona que lo da todo —a nuestros hijos, nuestras familias y el mundo— en los 365 días del año, solo espero le podamos dar hoy toda la felicidad que se merece. Te amo mucho”.

En su segundo aniversario, parte del mensaje que Jlo dedicó a Rodriguez en su cuenta de Instagram fue: “Haces de mi mundo algo más hermoso, seguro y estable… en medio de nuestra siempre cambiante y agitada vida”. Mientras que él le respondió en la misma red social con las siguientes palabras: “Desde partidos de béisbol, viajes alrededor del mundo, hasta un show en Las Vegas. Lo hemos hecho todo juntos y cada momento a tu lado es un tesoro. No sabemos a dónde nos llevará este camino, pero no hay nadie más que quiera tener a mi lado. El viaje apenas comienza y me emociona pensar en lo que viene”.

La pedida de mano

Desde inicios del 2018 se escuchaban rumores de un matrimonio, pero ni uno de los dos había hecho comentarios al respecto. En marzo de este 2019 la pareja salió de viaje tras dos publicaciones de JLo en su cuenta de Instagram que demostraban lo bien que la pasaban en la playa, la diva publicó una foto de lo que sería su anillo de compromiso. Al mismo tiempo, Rodriguez publicó la misma foto con el pie "Dijo que sí".

Al ser una de las parejas más seguida de la farándula, diversos famosos se manifestaron con felicitaciones, pero sobre todo una destacó. Ellen De Generes confirmó que "será una de sus damas de honor y que será una boda que nadie se querrá perder".



