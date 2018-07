¡Inmortal! Uno de los artistas más entrañables y recordados de Hollywood tendrá un nuevo homenaje. El reconocido actor Robin Williams sigue sorprendiéndonos y, esta vez, lo hará a través de un nuevo documental sobre su vida.

La partida del comediante, quien se suicidó en agosto de 2014, fue un hecho difícil de olvidar para la industria del espectáculo y sus seguidores, y era de esperarse, que su vida sea llevada a la pantalla chica.

El próximo 6 de agosto, HBO emitirá el documental ‘Robin Williams: Come inside in my mind’ , una producción que —según la cadena internacional— presenta un retrato “íntimo, divertido y desgarrador de uno de los comediantes más queridos e ingeniosos del mundo”.

Esta producción está dirigida por Marina Zenovich , recordada por documentar la vida de Roman Polanski, y contará, en su mayoría, con testimonios del desaparecido actor. Además, se presentarán algunos trabajos de Robin y sus inmortales personajes.

"La genialidad de Robin Williams está basada en su capacidad para hacer reír a un pequeño grupo, un club de comedia, una sala de conciertos o el mundo entero. Familia, amigos y el equipo de filmación siempre veían a un hombre que no era feliz a menos que los demás estuvieran pasándola bien, pero las dualidades que el encarnaba siempre estaban presentes dentro de él mismo", señala el comunicado de HBO .

Robin Williams es recordado por su participación en las películas 'Jumanji', 'Patch Adams' y 'La sociedad de los poetas muertos'. Asimismo, estuvo nominado en cuatro oportunidades a los Oscar y ganó uno por 'En busca del destino'.