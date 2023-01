Aunque Robert Pattinson al principio bromeó diciendo que no entrenaba para su papel protagónico de ‘Batman‘ en la película dirigida por Matt Reeves, el actor no se imaginaría que tiempo después esas palabras irían a perseguirlo en su carrera.

Más adelante, llegó a comentar en varias entrevistas que encontraba todo el mundo del entrenamiento rigurosamente tóxico, comentando lo demandante que es para los actores tener figuras así de delgadas y musculosas.

“Incluso si solo estás vigilando las calorías que tomas, es extraordinariamente adictivo. Y no te das cuenta de lo dañino que es hasta que es demasiado tarde.” Comentó en una entrevista a ES.

Aunque el actor nunca ha tenido problemas con su peso corporal, sí admite que ha tratado diferentes dietas a lo largo de su carrera para mantener su régimen. “Básicamente, he probado cada dieta que puedas imaginar, todo menos consistencia.”

Incluso por un tiempo llegó a alimentarse únicamente de papas. “Una vez no comí nada más que patatas durante dos semanas, como detox. Solo patatas hervidas con sal rosa del Himalaya. Aparentemente, te limpia… Definitivamente pierdes peso. Intenté la keto una vez. Pensé: ‘Anda, ¿hay una dieta en la que solo comes cosas de charcutería y queso todo el tiempo?’. Pero no me di cuenta de que no puedes tomar cerveza, pues se carga el objetivo’.”

Incluso admite que se encontró con varios problemas al admitir que no se preparó para su papel en The Batman “Me metí en muchos problemas por decir eso de que no entreno, incluso mi entrenador me dijo: ¿Por qué dijiste eso?”. Pattinson tiende a ser sarcástico en sus entrevistas, pero concluye que tal vez debería dejar ese hábito en próximas ruedas de prensa.