Robert Pattinson acaba de afirmar que Batman no es un superhéroe en una entrevista al programa Today del canal NBC.

La declaración ha abierto la polémica entre los seguidores del personaje de los cómics de DC. Sin embargo, es importante recordar que Batman, a diferencia de otros superhéroes, no tiene un poder sobrenatural.

Ante la pregunta sobre su reacción ante la noticia que interpretaría a un superhéroe, el protagonista de “Crepúsculo” confesó que la verdadera condición de dicho personaje es de “millonario detective”.

“Siempre me he negado a ello. Es como que no cuenta, necesitas tener algo como poderes mágicos para ser un superhéroe”, sostuvo la ex pareja de Kristen Stewart.

Cabe resaltar que no es la primera vez que el actor genera polémica al comentar sobre Batman. En una entrevista con “The New York Times” contó que su personaje tenía dudosa moralidad.

“Es un personaje complicado [...] No creo que yo pudiese interpretar a un héroe real. Siempre tiene que haber algo malo [en el personaje]”, señaló.