Robert De Niro será homenajeado en el Festival de Cine de Marruecos

Robert De Niro recibirá un homenaje en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Marruecos (FIFM), según anunció hoy el certamen en su página web.

El FIFM concederá al actor de 75 años su 'Estrella de Oro' en homenaje a "su prodigiosa carrera", probablemente en la ceremonia de apertura del festival, que se celebrará entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre.

El homenaje a Robert De Niro será así el "plato fuerte" del festival que regresa en esta 17 edición tras un año de para (por razones financieras y organizativas) que hizo temer por su continuidad.

Sobre el premio, Robert De Niro manifestó: "Aunque haya visitado en numerosas ocasiones a Marrakech, siento que me dispongo a ver otra cara de la ciudad, una cara que siempre quise descubrir. Estoy muy reconocido por esta invitación".

Ganador de dos Óscar —por 'The Godfather: Part II' (1974) y 'Taxi Driver' (1976)—, Robert De Niro es uno de los actores más reconocidos del cine contemporáneo.

Tiene en su haber filmes como 'Novecento' (1976), 'New York New York' (1977), 'The Deer Hunter' (1978), 'Raging Bull' (1980), 'Once Upon a Time in America' (1984), 'The Mission' (1986), 'Goodfellas' (1990), 'Cape Fear' (1991), 'Casino' (1995), 'Meet the Fockers' (2004) o 'The Intern' (2015).

Por el momento, todo lo que se sabe de la 17 edición del Festival de Marruecos es que el jurado estará presidido por el cineasta neoyorquino James Gray, autor de 'Two Lovers' (2008) o 'The Inmmigrant' (2013).

