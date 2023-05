En una reciente entrevista para el programa Entertainment Tonight Canadá, el aclamado actor Robert De Niro habló sobre su próxima cinta, “About my Father”; hablando en experiencia sobre su propia relación con la paternidad. En un momento de la entrevista, llevó a sorprender a la conductora Brittnee Blair y a los espectadores por igual, al admitir que está esperando un séptimo hijo.

De Niro, que es conocido por tener por el momento seis hijos, ha llegado a sorprender a las redes sociales por semejante declaración. Por el momento, se desconoce la identidad de la madre; puesto que por muchos años se creía que De Niro estaba soltero.

“Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé”. Fueron las palabras que hicieron reventar a las redes sociales.

Los hijos de De Niro han pertenecido a distintas madres, Drena (51) y Raphael (46), los primeros, surgieron de su relación con su primera esposa Diahnne Abbott (1976-1988). Tras terminar con ella, comenzó un noviazgo con Toukie Smith quien le dio gemelos: Aaron y Julian de 27 años.

Para 1997, De Niro se casaría con Grace Hightower, con quien tendría a Elliot (25) y Helen (11). Aparte de hijos, De Niro también cuenta con cuatro nietos, provenientes de los mayores, Drena y Raphael.

Según muchos en las redes sociales, se cree que la madre de su futuro hijo podría ser Tiffany Chen, instructora de De Niro. Muchos de los paparazzi les han tomado fotos en los últimos meses, asegurando que fácilmente podrían haber empezado una relación.

Robert De Niro y Tiffany Chen, la posible madre de su hijo. (Foto: @cintiawinnercol en Twitter)

En cuanto a los otros hijos de De Niro, Raphael, Julian y Drena se llegaron a dedicar a la actuación. A Raphael lo vimos en películas como Toro Salvaje y Despertares, junto a su padre. Mientras que Julian, a cambio, estuvo en The First Lady y La Lucha del Campo. Drena apareció, mientras tanto, en A Star Is Born, Pasante de Moda, Año Nuevo y The Lovebirds.