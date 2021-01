A manera de celebrar sus 10 años de carrera en la industria musical, el dúo Río Roma lanzó “Rojo”, su vibrante cuarta producción discográfica. Este álbum, disponible en formato físico y digital, salió junto con el video oficial de la canción “Mi Mayor Anhelo”.

Compuesto por catorce temas, Río Roma se atrevió a romper sus propios moldes en esta producción. Hay arriesgadas composiciones como la inolvidable “Lo Siento Mucho” junto a Thalía; canciones con ritmos alegres como “Picasso” con el venezolano Nacho. Además de colaboraciones divertidas como en “Mitad Mentira, Mitad Verdad”, canción que el dúo mexicano interpreta junto a Andy Rivera.

“Para nosotros ‘Rojo’ es muchas cosas, es una actitud ante la vida, es amar de verdad, es hacer aquello que siempre quisiste ahora, hoy, con toda tu pasión. Este es nuestro cuarto disco, así que nos atrevimos a hacer musicalmente muchas cosas que antes no”, comentó José Luis Roma en comunicado de prensa de Sony Music.

El álbum aparece junto con el sencillo oficial, “Mi Mayor Anhelo”, un track que sorprenderá a los seguidores del grupo y a los amantes del regional mexicano.

“Si, por primera vez grabamos un cover y fue por la actitud de nuestro disco. ‘Rojo’ también es no quedarnos con ganas de nada. Quisimos grabar esta canción que conocimos hace muchos años y nos encanta. No es una canción fácil de cantar; la montamos con nuestra banda simplemente por gusto, pero cuando la cantamos en vivo, la gente que estaba en el lugar reaccionó impresionante. Los camarógrafos y técnicos del concierto empezaron a grabarla para su novia o su esposa, ¡Nuestro equipo también! A mí se me erizó la piel y decidimos entonces que la íbamos a sacar”, explicó José Luis Roma.

Tracklist de “Rojo” :

1.- Deberías Estar Aquí

2.- Algo Especial – con Descemer Bueno

3.- Yo Te Prefiero a Ti – con Yuridia

4.- Hilo Rojo

5.- Mitad Mentira, Mitad Verdad – con Andy Rivera

6.- Lo Siento Mucho – con Thalia

7.- El Mundo No Se Va a Acabar

8.- Gracias un Millón

9.- De Martes a Martes

10.- Picasso – con Nacho

11.- Mi Mayor Anhelo

12.- Homesick – con Kane Brown

13.- Quiero Estar Contigo

14.- Yo Te Prefiero a Ti (Versión Banda) con Yuridia & La Adictiva Banda San José de Mesillas

