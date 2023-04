Ashley Mathews, más conocida como Riley Reid en la industria del cine pornográfico, tuvo una conversación íntima en el podcast de Logan Paul, influencer americano, en el que contó que su expareja no quería besarla cuando regresaba de grabar sus películas para adultos, haciéndola sentir “asquerosa” y mal por pertenecer a dicha ocupación.

“Me hizo sentir que tal vez debería renunciar y esas cosas. No quería besarme cuando llegué a casa del trabajo, entonces, me hizo sentir como una persona asquerosa. ¡Y no soy asquerosa! Es duro. Fue tan horrible cuando me dijo eso” reveló la famosa ex actriz de cine para adultos de 31 años.

Además, Mathews confesó que pensó en dejar su trabajo porque su anterior novio la hacía sentir ‘inmoral’, situación que la afectaba emocionalmente. La actriz mencionó que ‘la atormentaban día a día con eso’ mientras se encontraba en dicha relación. Ahora, ella se encuentra alejada de dicha ocupación para cuidar a su primera hija.

Finalmente, Ashley comentó que prefirió terminar su anterior relación para buscar su estabilidad emocional: “Nunca he tenido un novio que estuviera orgulloso de mi trabajo. He tenido dos novios normales en mi vida adulta. Ambos terminaron en un ultimátum: porno o ellos. Siempre elegí el porno. Sin embargo, he luchado con la elección, preguntándome si he tomado la decisión correcta”, acotó.

