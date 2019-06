Ricky Martín: "El orgullo gay nació de nuestro derecho a existir libres de persecución y discriminación"

Ricky Martín escribió un mensaje en donde habló sobre el verdadero significado del Día del Orgullo Gay , que se celebró ayer en el mundo. El puertorriqueño es una de las figuras más representativas de la comunidad LGTBI internacional.

"El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno", precisó Martín en su misiva que acompañó con hashtag #loveislove y Pride2019.

El mensaje consiguió más de 89 mil likes a solo dos horas de su publicación en la red social. En tanto, también tiene miles de comentarios que apoyan al famoso artista y su mensaje en torno a la importante fecha para la colectividad gay.

En el año 2010, Ricky Martín admitió que era homosexual con una carta difundida en Internet en torno al proceso que para él significó "intenso, angustiante, doloroso y también liberador".

"Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido de ser quien soy!", precisó el artista de 38 años por aquel entonces.



