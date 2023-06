Luego de sus exitosas presentaciones teatrales y “casarse” con árboles en diferentes ciudades de Europa, el ambientalista Richard Torres participará nada menos que en el concurso de búsqueda de talentos “Got Talent España” en su novena temporada.

Richard Torres presentó, hace dos meses, con éxito su monólogo “Frida Kahlo 4901″ en Barcelona y Madrid, obra teatral que denunció los 4901 feminicidios cometidos los últimos dos años en Latino América y El Caribe. Es en esta gira dónde llama la atención de productores televisivos.

“Estoy demasiado feliz y orgulloso, el 28 de junio me presentaré en la audiciones del Got Talent España, uno de los programas más vistos de la Madre Patria. Ofreceré un performance caracterizado, pero más que una actuación tendré la oportunidad para dar a conocer el mensaje de conservación y protección de nuestra selva amazónica y denunciar el olvido y desastre ecológico que se nos viene encima”.

Richard Torres. (Foto: Difusión)

En está primera etapa del got Talent los jueces serán muy estrictos en la selección. De seguro el botón rojo no dejará de sonar. Ya tengo el vestuario y productores que me apoyarán en España” Indicó, Torres.

Richard Torres actuó también en Francia (París y Marsella) Suiza, Alemania y Holanda. En este último país Richard aprovechó para “casarse” con un árbol tal como ya lo hizo en diversas ciudades del mundo.

“Todo lo recaudado en la gira eco artística que realicé en Europa servirá para instalar a mi retorno, el primer botiquín médico para la comunidad Awajun de extrema pobreza de Amazonas Perú”.

Richard Torres. (Foto: Difusión)

El prestigioso diario El Mundo de España informó acerca de las actividades de Richard Torres y reseñó sus actividades como “un conocido activista ecológico que saltó a la fama porque el año pasado se casó con el ahuehuete del Retiro, el árbol más antiguo de Madrid, una boda simbólica para concienciar sobre el problema de la deforestación en la Tierra.

El actor vive en el corazón del Amazonas y ha sufrido en primera línea la tala indiscriminada de árboles. Por eso, la recaudación obtenida con la obra (Frida Khalo) se destinará a sufragar el primer botiquín para los indígenas Awajún de la Comunidad El Paraíso los Cinco Ríos en el Amazonas de Perú, en situación de extrema pobreza. Informó el diario español.

Richard Torres. (Foto: Difusión)