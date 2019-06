Comediante mexicano Héctor Suárez sufre cáncer de vejiga

Héctor Suárez lucha contra el cáncer de vejiga desde septiembre del 2015, así lo reveló su hijo y homónimo, Héctor Suárez Gomís, quien solicitó donadores de sangre para combatir la anemia que le ha causado esta enfermedad.



El actor subió una foto a Instagram con un relato donde explica qué ocurrió con el reconocido comediante mexicano, quien hizo historia en Televisa en los años 80 gracias al programa '¿Qué nos pasa?'.

Héctor Suárez Gomís aseguró que la noticia no fue nada fácil. "El 4 de septiembre del 2015 recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima", detalló.



Luego de unos meses, su padre tuvo que ser operado. Lamentablemente el comediante sufrió de complicaciones por lo que tuvieron que realizarle una segunda operación pocas semanas después.



Suárez Gomís también reveló que el comediante tuvo que ser sometido a tratamientos de quimioterapia luego de las intervenciones. Pese a todo ello recalcó que es un guerrero y que nunca canceló una sola función.

Después de 4 años y cerca de diez operaciones, la salud del actor se ha visto debilitada, por lo que "su vejiga ya se rindió, está muy lastimada y mi papá tiene que dejarla ir junto con la próstata".



El comediante Héctor Suárez necesita transfusiones sanguíneas para recuperarse por completo.

