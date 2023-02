Shakira no lo habría pasado nada bien en su relación con Gerad Piqué, luego de que el periodista Javier Ceriani revelara que la cantante colombiana se habría enterado de que el exfutbolista le habría sido infiel cuando perdió la voz tras contraer una infección en la garganta.

“Cuando Shakira pierde la voz es cuando se da cuenta de que está durmiendo con el enemigo”, dijo el periodista argentino.

“Ahí empieza la crisis porque ella se vuelve amargada... Hay que recordar por qué Shakira pierde la voz, no es porque canta, ya que ella lleva clases de canto desde los 7 años”, dice Javier Ceriani en diálogo con el programa ‘Secretos verdaderos’.





¿Cuándo perdió Shakira la voz?

Fue en 2017, cuando Shakira estaba por terminar ‘El Dorado World Tour’ y recibió una de las peores noticias de su carrera artística, pues le informaron que si no se cuidaba la voz, la perdería para siempre.

Cuatro de cinco médicos le recomendaron una cirugía que en caso de salir mal, la dejaría fuera de los escenarios para siempre. De acuerdo con lo dado a conocer en el programa ‘Chisme No Like’, Shakira habría descuidado su voz en un arranque de celos en el cual se enteró de los encuentros de su entonces pareja con otras personas.

Según ‘Chisme No Like’, dentro del documental de ‘El Dorado World Tour’, Shakira menciona: “La voz y la emoción están conectados en el ser humano de una manera que no lo puedes entender hasta que lo puedes utilizar, era muy difícil que me recuperara sin una cirugía, era demasiado riesgosa, la cirugía implicaba que tenía que separarme de mis niños por mucho tiempo, porque no podría ni estornudar después”.

“No era un adicto al sexo, es un narcisista. Piqué es un narcicista que quiere estar todo el tiempo demostrando que puede calentar y seducir, y provocar pasiones en todos los seres humanos, y cuando digo seres humanos son hombres y mujeres”, mencionó Javier Ceriani.

