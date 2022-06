El fin de la relación de Shakira y Gerard Piqué después de 12 años continúa acaparando portadas en todo el mundo. Si bien no se ha confirmado una infidelidad, diversos medios internacionales han afirmado que el jugador del Barcelona habría sido quien sacó los pies del plato.

Precisamente, el periodista español Roberto Antolín brindó una entrevista al programa “En Boca de Todos” para dar mayores detalles sobre el reciente anuncio de la cantante colombiana sobre la confirmación de su separación del futbolista.

“La idea del comunicado no es de Shakira, ella no quería hacer el comunicado, fue Gerard Piqué quien la presionó y dijo: ‘si no lo haces tú, lo hago yo’”, sostuvo el comunicador en conversación con Ricardo Rondón.

Pero eso no es todo, Antolín también aseguró que la premura de Piqué por dar a conocer su ruptura públicamente es porque el futbolista estaría buscando reiniciar su vida amorosa con una joven de 22 años de edad.

Asimismo, explicó que la mujer que habría ‘ilusionado’ a Piqué es una amiga íntima de Gemma Iglesias, novia del futbolista Riqui Puig del FC Barcelona. Según aseguró, la joven acompañará a la expareja de Shakira a su viaje a Las Maldívas.

