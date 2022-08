Warner Bros volvió a darle una mala noticia a los seguidores del Universo DC, y es que se acaba de confirmar que tendrán que esperar más tiempo para ver las películas “Aquaman 2″ y “Shazam: La furia de los dioses”.

El portal de noticias Deadline anunció que la compañía Warner Bros Discovery está cambiando su cronograma de estrenos de sus filmes poco después de cancelar la película “Batgirl”.

Según señala el medio internacional, en el caso de “Aquaman y el Reino Perdido” habrá un nuevo día para el estreno debido a que su director, James Wan, necesita más tiempo para finalizar la postproducción de la cinta.

El estreno del filme protagonizado por Jason Momoa estaba previsto para el 17 de marzo de 2023, sin embargo, ahora llegará a los cines a finales del próximo año: el 25 de diciembre de 2023.

De igual forma, “Shazam: La furia de los dioses” ya no competirá en las taquillas contra el debut de “Avatar: The Way of Water”, ya que será estrenada en los cines de todo el mundo el 17 de diciembre del 2023.

Respecto a este segundo filme protagonizado por Zachary Levi, este es la cuarta vez que se modifica la fecha de su lanzamiento. En un principio estaba planteada para estrenarse el 1 de abril de 2022.

