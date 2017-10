Hace algunas semanas un reportero de la cadena Univisión fue víctima de una agresión del actor mexicano, Eduardo Yáñez.

El conocido galán de telenovelas, perdió los papeles y le lanzó una bofetada a Paco Fuentes, del programa 'El gordo y la flaca', por preguntarle sobre su polémica relación con su hijo.

Fuentes llevó el caso a la Corte de Los Ángeles y de acuerdo al programa 'Hoy', el reportero pide una indemnización de US$200,000 por la agresión y la angustia emocional que esta le causó.

Pero, lo que solicita Fuentes no solo sería un pago sino también que Eduardo Yáñez tenga un castigo justo, que podría incluir un tiempo en prisión.

Si bien Yáñez ha pedido disculpas a través de su cuenta de Twitter, señalando que su forma de actuar no fue la correcta y que su vida personal no está a la venta, el reportero no cree en sus disculpas y por ello prosiguió con la demanda.

Como se recuerda, la agresión se dio porque el reportero le preguntó sobre su polémica relación con su hijo, Eduardo Yañez Jr., quien lo acusó de ser un agresor, de haberlo maltratado y de no ofrecerle el adecuado cuidado por sus problemas con las drogas.

Ante ello, el actor le increpó al reportero en plena alfombra roja que: "Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero...Ya no me faltes el respeto", y luego procedió a abofetearlo.