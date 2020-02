La recordada protagonista de la exitosa saga de Bridget Jones volvió por todo lo alto a la meca del cine. Reneé Zellweger ganó ayer un Oscar como Mejor actriz por su interpretación de Judy Garland en el filme ‘Judy’. En la propuesta, la estadounidense dio vida a una leyenda hundida, de errático comportamiento en el escenario, sumida en el alcohol y adicciones y batallando por la custodia de sus hijos.

El Oscar para Reneé Zellweger no sorprendió pese a tener como rivales por la estatuilla a actrices como Cynthia Erivo por ‘Harriet’, Scarlett Johansson por ‘Historia de un matrimonio’, Saoirse Ronan por ‘Mujercitas’ y Charlize Theron por ‘El escándalo’.

Renee Zellweger como Judy Garland. (Foto: Difusión)

DESCANSO AUTOIMPUESTO

De la estrella de cine se ha dicho de todo, sobre todo de su irreconocible aspecto físico, su gran perdida de peso y sus supuestas cirugías estéticas. Lo único cierto es lo que ella ha dicho: que tras el éxito de Bridget Jones se encontraba sumida en una depresión y que necesitaba un descanso que se tomó del 2010 al 2016.

Su regreso a Hollywood no pudo ser más triunfal. Ella acaba de ganar su segundo Oscar (recordemos que el primer fue en 2004 por ‘Cold Mountain’). Para ello, tuvo que el reto de interpretar a la reconocida artista por su versatilidad en el cine, teatro y la música.

“JUDY NO RECIBIÓ ESTE HONOR”

Desde 2017, Reneé tuvo el guión de ‘Judy’ en sus manos. Según contó al inicio no creía que ella fuera la elegida para interpretarla, pero ya enfocada en su actuación, contrató un coach, trabajó con un coreógrafo y se empapó de la biografía de Garland. Le estudió los gestos y postura (encorvada) y trabajó la voz para interpretar canciones como ‘Over the Rainbow’.

Lee el discurso de Reneé Zellweger tras ganar el Oscar por ‘Judy’.

“Gracias a la Academia, gracias por invitarme, por darme algunas de las experiencias más significativas de mi vida. Es un honor estar en compañía del resto de nominadas. Ha sido un privilegio trabajar con el equipo de la película y estoy muy orgullosa de estar en ella. Gracias a todos los que han trabajado tanto para rendir homenaje a Judy Garland. Gracias a mi agente por hacerme soñar más lejos, a mis padres, que vinieron sin nada creyendo en el sueño americano, aquí está la prueba. Vuestro amor me hace sentir que todo es posible. Todo este año celebrando a Judy Garland me ha recordado que nuestros héroes nos unen, nos inspiran. Cuando hablamos de héroes, estamos de acuerdo. Esto nos une y nos anima, Bob Dylan, Scorsese, Fred Rogers... Judy Garland no recibió este honor durante su vida pero estoy segura de que este momento es parte de su legado y a su generosidad de espíritu. Judy Garland es una de esos héroes que nos unen y nos definen, esto es para usted, muchísimas gracias y buenas noches”.

La actriz estadounidense Renee Zellweger posa en la sala de prensa con el Oscar a la mejor actriz por "Judy" (Foto: AFP)