Reese Witherspoon conducirá programa de entrevistas que busca empoderar a las mujeres [FOTOS]

La actriz Reese Witherspoon , recordada por protagonizar la saga ‘Legalmente Rubia’ , volverá a la pantalla chica, pero esta vez con un proyecto que buscará contar historias a favor del empoderamiento de la mujer.

La serie de entrevistas, que son parte de la plataforma Hello Sunshine, se verán a través de DirecTV, cadena dueña de AT&T, y tendrá una duración de media hora en cada uno de sus nueve capítulos.

En este espacio, Reese Witherspoon entrevistará a grandes personalidades como el director de 'A Wrinkle In Time', Ava DuVernay; la reconocida Dolly Parton , el autor Glennon Doyle y la campeona de la Copa del Mundo, Abby Wambach .

"Estoy encantada de tener colaboradores creativos de la misma índole en AT&T para ayudar a Hello Sunshine a cumplir nuestra misión de elevar y mostrar las voces de las mujeres por las que tenemos tanta admiración y respeto", señaló Witherspoon sobre el acuerdo de la empresa con Time Warner.

Esta no es la primera vez que Resse Witherspoon participa en un proyecto que busca empoderar a la mujer, anteriormente logró llamar la atención por motivar que HBO igualara los salarios sin distinción de género, logrando que esta acción fortaleciera la tendencia de campañas como 'Me Too' o 'Time’s Up'.

DATO

El estreno de ‘Shine On With Reese’ está pactado para el 17 de julio por las pantallas de DirecTV.