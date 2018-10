Tres meses después de sufrir una sobredosis de drogas, la madre de Demi Lovato , Dianna De La Garza, ha brindado algunas noticias acerca de su recuperación.

Como invitada al show Sirius XM de Maria Menounos, Dianna De La Garza ha revelado que Demi Lovato (26) lleva 90 días sobria: "Tiene 90 días y no podría estar más agradecida ni más orgullosa de ella, porque la adicción, por ser una enfermedad, es un trabajo […] Es muy difícil, no es fácil y no hay atajos”.

La entrevistadora le preguntó acerca de la causa de la recaída de Demi Lovato y su madre alegó que desconocía los motivos exactos, por lo cual no podría decir algo con seguridad, aunque reveló que han pasado por muchas pérdidas familiares en un año.

"Perdimos a cinco miembros cercanos de nuestra familia en un año mientras escribía el libro, mi abuelo, mi abuela y dos tíos. Perdimos a cinco personas en un lapso de unos pocos meses […] Aunque no podría decir que porque perdimos a cinco personas en nuestra familia ella tuvo una recaída”, expresó Dianna De La Garza.

Asimismo, la madre de Demi Lovato reveló que sabía que su hija no estaba sobria al escuchar su canción “Sober” en junio, pero desconocía lo que realmente estaba haciendo la cantante, ya que no vive con ella.

El 24 de julio Demi Lovato fue hospitalizada tras sufrir una sobredosis en su casa de Hollywood Hills, donde fue hallada inconsciente. La estrella pop permaneció en la clínica durante dos semanas antes de ser dada de alta para posteriormente ingresar a un centro de rehabilitación.

