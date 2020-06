La actriz Zoraida Gómez realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de YouTube donde habló de varias anécdotas dentro del set de grabación de “Rebelde”, la exitosa novela que sigue dando qué hablar.

La popular “José María” señaló el recibimiento de la novela fue tal en el público que tuvieron que empezar a transmitirla por una hora y media. Es así que las horas de grabaciones aumentaron.

“Vida personal por supuesto que no había”, comentó pues no dormían muy bien y tenían varias horas de grabaciones por las que raras veces salían de fiesta o pasaban momentos con su familia.

Gómez, que se encuentra actualmente embarazada, contó que todos siempre se trataron con respeto. “Gracias a Dios, nosotros siempre con mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien, pero sí ya era un cansancio muy evidente”, confesó.

Si bien todos se llevaban bien, habían miembros del elenco que tenían personalidades diferentes, tal como Angelique Boyer. “Era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita pero con una mentalidad de una chava de 30”, agregó.

La mexicana confesó que Boyer no acudía a las fiestas o reuniones a las que eran invitados. “Su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué. Entonces estaba como que muy cuidada, su comportamiento era como el de una mujer muy madura”, reveló.

Gómez contó que considera a Boyer una de las personas más honestas del medio artístico. “Es una mujer como súper transparente, o sea una absolutamente madura... No se prestaba al jugueteo, al desmadre, era más ‘seriecita’, por así decirlo”, concluyó.

