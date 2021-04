Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos, envió un mensaje a Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra luego que la pareja enviara un comunicado en el que aseguraron “haberse pedido disculpas mutuamente”, tras haber pasado una noche en la comisaría por el presunto delito de violencia familiar.

En la más reciente edición del matutino de espectáculos de América TV, la conductora dijo que espera que ambos lleven “la fiesta en paz” por el bien de su pequeño hijo Salvador.

“He estado atenta viendo la nota y espero que, por el bien del pequeño Salvador, puedan llevar la fiesta en paz. Es lo mejor. No solo en este caso, en muchas familias pasa, hay situaciones difíciles y hay que pensar como adulto”, manifestó.

“Pensar en esos niños y la importancia que tiene su evolución emocional, su inteligencia emocional. De ustedes depende muchísimo. No me voy a expandir, no tengo tiempo de hablar”, añadió.

Rebeca Escribens sobre comunicado de Sofía Franco y sus esposo

Como se sabe, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra reaparecieron para enviar un comunicado a la opinión pública anunciando que han “podido solucionar los impases generados como pareja” y que tomaron “la decisión de vivir separados”.

“Debido a los hechos ocurridos en días pasados, que son de público conocimiento, queremos informarles que a la fecha hemos podido solucionar los impases generados como pareja, restableciendo el diálogo cordial entre nosotros, lo cual ha generado que nos brindemos mutuamente las disculpas necesarias, por las lamentables acciones y expresiones vertidas de manera pública”, escribieron en su carta.

