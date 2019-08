¿Realmente Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron una historia de amor que terminó mal?

Los episodios que siempre se veían en la vecindad de El Chavo del 8 siempre estaban cargados de enseñanzas y, pese a las discrepancias que existía entre Doña Florinda con Don Ramón, o este a su vez con el Señor Barriga por no pagar los 14 meses de renta, no eran más que secuencias que nos enseñaban cómo era convivir con personas muy distintas a nosotras, pero que al final todos cohabitaban en paz y amor, ayudándose unos a otros.

Sin embargo, pese a lo que reflejaba la televisión, en la vida real todo habría sido distinto, pues los celos, pasiones, amores y algunas rencillas habrían rondado los estudios de Televisa cuando se grababa este exitoso programa.

Uno de los rumores que siempre ha corrido por los pasillos de la empresa mexicana televisiva es la historia de amor que habrían tenido Carlos Villagrán , el popular Quico, con Florinda Meza , conocida como Doña Florinda, su madre en la ficción.

Debido a que este tipo de noticias llegó a pasar las paredes de Televisa, no solo periodistas se preguntaban lo que realmente habría sucedido entre ambos personajes, sino la gente también empezó a especular si tuvieron un romance.

Para conocer lo que pasó entre Villagrán y Meza en la vida real, tomamos nota de todo lo que se ha dicho hasta el momento sobre la supuesta relación amorosa que habrían sostenido.

Quico habló de la supuesta relación amorosa que tenía en la vida real con Doña Florinda. (Foto: Televisa) Quico habló de la supuesta relación amorosa que tenía en la vida real con Doña Florinda. (Foto: Televisa) Televisa

Quico habla de su relación con Florinda

Carlos Villagrán negó que haya tenido una relación amorosa con Florinda Meza. En diálogo con el programa Confrontados dijo: “No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada”.

El artista contó que debido a la insistencia que tenía Meza con él, le tuvo que pedir consejos al propio Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ para ponerle un freno. “Él me dijo: mira, hoy que vamos a grabar córtala, mándala a donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí para hacer el programa. Se suspendió el programa, se hablaron muchas cosas, Roberto me dijo mantente en tu posición y todo eso”.

Según contó el popular Quico, él tuvo que ser duro con Doña Florinda, su madre en la ficción, a quien le dijo que no tenían nada que ver y debían seguir trabajando solo como compañeros de trabajo y que era lo único que iban a ser. Tras ello, mencionó que ella se puso mal.

¿Florinda buscó algo más que amistad?

Pero esta no era la primera vez que Villagrán dijo que Meza buscaba en él algo más que amistad. En Colombia también mencionó lo mismo durante una entrevista. Señaló que debido a que le puso un límite a Florinda su relación terminó muy mal.

“Hubo un tiempo en que anduvimos como amigos, amigos íntimos, sin pasar a mayores, pero estuvo muy fuerte el hecho de que quería pasar de amigos a algo más, y yo no soportaba ese tipo de cosas", indicó.

El actor aclaró que esto ocurrió antes de que Meza iniciara su relación con Chespirito.

Florinda negó estar detrás de Villagrán

Cada vez que a Florinda Meza le preguntaban sobre la posible relación que habría tenido con el popular Quico y que su ruptura llevó al actor alejarse del programa Chespirito, ella evitar hablar del tema.

“No quiero responder cosas para dar rating a otras personas que no tienen nada que ver aquí [refiriéndose a Villagrán]. Yo sé quién soy y no quiero dañar a nadie”, manifestó.

Asimismo, dijo que al ser ella una mujer muy hermosa, era cortejada por muchos hombres en el canal. “Roberto no más no me cortejaba, muchos lo hacían hasta los técnicos porque para todos se corrían unas apuestas de que era virgen. Yo era una mujer muy rara para la época”.

En otra entrevista al programa radial 'Reporte última palabra', la actriz dijo que la relación que mantuvo con Quico fue un “error” en su vida. "Uno comete errores y yo los tuve, pero no estoy arrepentida de ninguno de mis romances ni de lo que fue de mi vida”.

Pese a todo ello, la actriz jamás a negado ni confirmado lo dicho por el actor mexicano: “No me pregunten, pregúntenle a él [Carlos Villagrán]. Yo no las hice (las declaraciones), ni las oí. Si las oigo podría dar una réplica. Dar réplica de algo que desconozco es hasta ilegal”.