Así reaccionó Lindsay Lohan al video de Ariana Grande que hace referencia a "Chicas Pesadas"

Lindsay Lohan no dejó pasar la oportunidad para pronunciarse sobre el nuevo video de Ariana Grande inspirado en la película "Chicas Pesadas. "Thank you, next" es un homenaje a todas las cintas juveniles que se pusieron de moda en la década del 2000.

Fue hace unos días que Lindsay Lohan lamentó que no haya sido invitada para formar parte del videoclip de Ariana Grande. La actriz usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre el tema.

"Nadie interpreta a Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan. Pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta ‘Mean Girls’ a Ariana Grande", indicó la actriz.

Pero fue hace unas horas que Lindsay Lohan decidió publicar una secuencia de la cinta original en su cuenta de Instagram. con la siguiente leyenda: "Amo el video de Thank you, next. Todas las chicas del elenco original se sienten muy halagadas".

Cabe recordar que "Thank you, next" tiene millones de reproducciones en YouTube. Ariana Grande hace referencias a sus ex parejas y tiene sentidas palabras para el fallecido rapero Mac Miller.