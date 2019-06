Así reaccionó Keanu Reeves al enterarse que es el 'novio' de toda la Internet [VIDEO]

El éxito de John Wick 3, su cameo en la comedia 'Always Be My Maybe' de Netflix, el estreno de Toy Story 4 (donde también participa con su voz) y la confirmación de su participación en el videojuego Cyberpunk 2077, han convertido a Keanu Reeves en tendencia a nivel mundial.

El querido actor de Hollywood es admirado no solo por su talento y belleza, sino también por su humildad y el gran respeto que siente hacia sus fanáticos. Es por ello que se ha convertido en el foco de atención de los cibernautas.

Así lo confirmó una recientemente entrevista que brindó durante la alfombra roja de 'Toy Story 4', donde quedó sorprendido al enterarse que ha sido denominado durante las últimas semanas como el "novio de la Internet".

"Te han denominado 'el novio de la Internet', ¿cómo te sientes con eso?", le preguntó una reportera de Entertainment Weekly al actor.

"¿Que soy el novio de qué?! No sabía sobre eso, es raro... pero lo tomo como algo positivo, me parece genial. En serio, es especial y sobre todo porque los fans han aceptado de la mejor manera Always Be My Maybe y John Wick 3", contestó tranquilo.

Mira el video aquí: