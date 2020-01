El actor y ex integrante del grupo RBD, Alfonso Herrera, sufrió un grave incidente cuando abordó un taxi Uber en Estados Unidos. El mexicano de 36 años fue amenazado por el chofer con sacar una pistola.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la estrella azteca contó lo ocurrido y pidió a la compañía tomar cartas en el asunto ya que su respuesta inicial no le satisfizo.

Inicialmente publicó un mensaje en el que daba a conocer que “hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de Uber. Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor. Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigación minuciosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente”.

Estrella azteca fue víctima de terrible incidente cuando abordó un taxi Uber en Estados Unidos. (Composición)

De inmediato, sus seguidores reaccionaron pero del contratiempo solo se sabría horas después que el ex RBD volvió a la red para detallar los pormenores.

“Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice ‘lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso’. ¿Y las garantías y derechos?”, precisó en la red social.

Herrera escribió el mismo mensaje pero en inglés con el propósito de tener más repercusión.

Pese a su reclamo público, el actor no se ha vuelto a pronunciar en torno a si recibió o no una respuesta de Uber o si tomarán acciones contra el chofer.

Seguidores de Herrera dieron su apoyo rotundo al actor y agradecieron que haya salido ileso del incidente. Otros le pidieron que denuncie al chofer que lo amenazo.

OTRAS VÍCTIMAS

Pero el también actor de la telenovela ‘Rebelde’ no ha sido la única víctima mexicana de la delincuencia. Otros personajes de la farándula azteca han estado a merced de los malhechores; entre ellos, el cantante Yahir, a quien le robaron parte de su camioneta; la presentadora Maggie Hegyi, asaltada en un Uber; el cantante Samo y su equipo víctimas de hurto; y la conductora Montserrat Oliver a quien le robaron en el interior de su departamento.