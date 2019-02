Mira aquí el tráiler de 'Hobbs & Shaw', el primer spin off de 'Rápidos y furiosos' [FOTOS Y VIDEO]

Se acabó el misterio. 'Hobbs & Shaw' , el primer spin off de la franquicia ' Rápidos y Furiosos ' protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson y Jason Statham compartió su primer tráiler oficial.

A través de YouTube, se compartió el adelanto que muestra a Idris Elba, como el antagonista de la historia, mientras que Dwayne Jonhson y Jason Statham conforman un equipo que busca detenerlo.

Ayer, 31 de enero, 'La Roca' compartió un corto clip acompañado de un polémico mensaje. “Será el enfrentamiento más grande de la franquicia Rápidos y Furiosos”, prometió Dwayne Jonhson en su texto.

El guion de la película está a cargo de Chris Morgan, quien ha trabajado en la franquicia desde “Tokyo Drift”, la película sigue al agente de Seguridad Diplomática Luke Hobbs ( Dwayne Johnson), en su incesante persecución del asesino Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham.

'Hobbs and Shaw' seráel primer spin off que planea realizar la franquicia y no tendrá ninguna conexión con la próxima entrega de 'Rápidos y Furiosos 9', que se estrenará en abril de 2020 y que su rodaje comenzará en Londres.

Cabe señalar que ' Rápidos y Furiosos 9' no contará con la participación de Dwayne Johnson, quien confirmó la noticia, pero no descartó su regreso para la décima entrega, o para el spin off femenino que alista la franquicia.