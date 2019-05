Raphael sobre el reguetón: "Si tuviera que hacerlo, lo haría como nadie" [FOTOS]

A sus 75 años, el cantante español Raphael se encuentra vigente y es uno de los artistas que más premios ha ganado en el mundo. Con su gran trayectoria, hizo un balance de su carrera y se refirió sobre los nuevos géneros musicales como el reguetón.

"Yo no menosprecio a ningún género, pero ese (el reguetón) no es lo mío. ¿Quién sabe si me atrevería con el reguetón? Aunque no es un género para presumir. Con lo que sé de la música por mi trayectoria, eso sí, si tuviera que hacerlo, lo haría como nadie", dijo el cantante.

Raphael también se mostró convencido de que "el éxito de antes era más seguro que el de ahora".

" Lo mío fue muy difícil, tuve que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero luego esos sitios te reclaman durante años. Ahora te ven muchos millones de personas al momento, pero también te ven al momento lo malo que eres", bromeó el artista español.

En otro momento, el cantante aseguró que se considera un perfeccionista. " Todo lo que hago cuando termino no me gusta, soy un autocrítico tremendo y pienso que lo podría haber hecho mucho mejor", manifestó en rueda de prensa.



