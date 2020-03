Rafael Amaya es uno de los actores mexicanos más populares de los últimos años. El intérprete de 43 años estuvo por cinco temporadas a la cabeza de la serie “El señor de los cielos”, para la sexta entrega salió de la producción y estuvo ausente por más de un año, pero para alegría de los fans, regresó a la séptima edición y finalmente, Telemundo decidió matar a ‘Aurelio Casillas’, su personaje más exitoso.

Desde la salida de la veterana producción, el artista no ha concedido ni una sola entrevista, así como tampoco se ha dejado ver en ningún evento o programa de televisión, lo que nuevamente despertó los rumores sobre los problemas con su salud.

Pero al parecer hay una luz al final del túnel, ya que un amigo muy cercano del actor ha contado que Rafael Amaya se encontraría muy tranquilo y trabajando en diversos proyectos, así que al parecer, pronto lo veremos nuevamente en televisión.

¿QUÉ HA PASADO CON RAFAEL AMAYA?

Roberto Tapia, uno de lo amigos más cercanos del actor ha hablado sobre el estado de salud del intérprete en una entrevista para el programa “Suelta la sopa” de Telemundo.

El cantante estadounidense, que ha estado en contacto durante todo este tiempo con el protagonista de El señor de los cielos, no solo aseguró que el actor se encuentra en perfecto estado de salud sino que, además, avanzó que está trabajando en un nuevo proyecto que pronto verá la luz.

“Bendito Dios él está muy bien, obviamente pues ahorita yo no me pude mover de Culiacán, él está en unos proyectos de trabajo que la verdad ni tuve cabeza para preguntarle por su proyecto porque yo la verdad estaba enfocado con mi madre”, contó.

El cantante de música regional mexicana reconoció que el actor estuvo pendiente en todo momento del delicado estado de salud de su madre, Claudia Tapia, quien a finales del año pasado sufrió un derrame cerebral que la mantuvo entre la vida y la muerte.

“Se estuvo mensajeando conmigo, pues deseándome siempre lo mejor, que le echara ganas, toda la gente que quiero estuvo conmigo la verdad”, aseguró Tapia.

PROBLEMAS CON EL ALCOHOL Y LAS DROGAS

Rafael Amaya reforzó su fama tras protagonizar ‘El Señor de los Cielos’ de Telemundo. Sin embargo, en julio de 2018, el personaje de “Aurelio Casillas” fue puesto en coma y el protagónico de la serie quedó en manos de Matías Novoa, esto debido a los posibles problemas personales del actor.

Mucho se dijo en México que el consumo de sustancias impidió su regreso a la televisión e, incluso, a las redes sociales donde ya no suele publicar imágenes desde abril de 2018.

En 2015, Rafael Amaya fue hospitalizado y, aunque indicó que fue por estrés, luego se dijo que había sufrido una sobredosis que lo llevó a estar en coma. “Ahora no bebo y no me meto ningún tipo de droga”, declaró después del incidente.

En febrero de 2019 se comenzó a rumorear que el actor nuevamente había caído en el consumo de alcohol y drogas, además, se dijo que su novia era un scort y lo tenía secuestrado en su casa.

Finalmente, cuando reapareció en televisión en el primer episodio de “El señor de los cielos” 7 se le vio muy diferente a las imágenes que salieron en la revista Tv Notas.