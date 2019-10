Han pasado más de dos meses desde que Miley Cyrus y el cantante Liam Hemsworth pusieron punto final a su polémica relación. A pocas horas de hacerse pública la ruptura, la intérprete de Slide Away se dejó ver en actitudes cariñosas con la bloguera Kaitlynn Carter (con quien se sospecha, tuvo una relación sentimental); y, posteriormente con Cody Simpson, a quien oficializó como su pareja.

Por su parte, Liam Hemsoworth mantuvo en silencio su situación sentimental. Hasta ahora. Hace unos días, el actor fue captado besándose apasionadamente con quien sería su nueva pareja: Maddison Brown. ¿Quién es ella? Según la prensa extranjera, la joven de 22 años, de nacionalidad australiana al igual que Liam, es modelo y actriz.

Maddison comenzó su carrera como actriz desde el 2004, siendo una niña. En el 2017, participó en el reboot de la película ‘Dinasty’. “Siempre he querido actuar cuando era pequeña. Recibía clases de interpretación y se me daba bien y me encantaba. Desde que tengo 5 años esa ha sido mi vida. Sí, me he recorrido el mundo pero me he perdido muchas cosas como tener novio cuando era adolescente”, dijo la joven en una entrevista concedida al portal i-D. La joven también ha dejado su nombre por las pasarelas, pues ha desfilado para grandes firmas de moda como: Miu Miu, House of Holland y Calvin Klein.

LA HISTORIA DE AMOR

Aun no existe una historia oficial sobre como se conocieron. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja le contó al portal de espectáculos Us Weekly, el actor de Los juegos del hambre se encontraría sumamente enamorado de la joven australiana.

"Le encanta Maddison. Él siente que Maddison le entiende y le apoya, en parte porque también es australiana. Comparten también un sentido del humor muy similar”, señaló.