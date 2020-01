Lupillo Rivera es un cantante y compositor de música regional mexicana. Conocido en el mundo por ser el hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera. Desde sus primeras apariciones en las pantallas, el mexicano siempre ha protagonizado polémicas. Sobre todo, en el ámbito del amor.

En octubre pasado fue noticia luego que confesara públicamente que mantuvo un romance de cinco meses con Belinda. “Yo conocí a Belinda en ‘La Voz’, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, señaló en una entrevista. Las palabras generaron una gran polémica y más días después cuando la cantante salió a desmentir la supuesta relación.

La última polémica del cantante estuvo en las redes sociales. Lupillo Rivera sacó su carácter para contestar a sus ‘haters’ en redes sociales. Rivera recibió insultos durante una transmisión en vivo en sus redes sociales y no tuvo mejor idea que pedir borrar la cuenta del usuario.

¿Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda como muestra de amor? (Foto: Instagram lupilloriveraofficial)

“Este año 2020 no voy a aceptar ningún comentario negativo, voy a agarrar y voy a borrar las cuentas de las gentes que me pongan comentarios negativos”, explica. “Si no me quieres y te caigo gordo, ¿para qué me sigues? Es así de sencillo”, expresó.

Pero, ¿quién es el polémico cantante mexicano? Además de su supuesta relación con Belinda y ser hermano de Jenni Rivera, Lupillo es uno de los principales representantes de la música regional de su país. A continuación, algunas cosas que debes saber de él.

1. Nació el 31 de enero de 1972, en La Barca, Jalisco, México.

2. Sus géneros musicales son: regional mexicana, ranchera, norteña, mariachi, corridos y banda.

3. Es el cuarto hijo de seis, que tuvieron el cantante Pedro Rivera y su esposa Rosa Amelia Saavedra.

4. Dos de sus hermanos son cantantes: Su hermano mayor, Pedro Rivera Junior, cantante de música cristiana; y la famosa Jenni Rivera, quien falleció en 2012.

Lupillo Rivera es un cantante y compositor de música regional mexicana (Foto: Instagram)

5. La primera esposa de Lupillo fue María Gurrola, con quien se casó en 1987 y tuvo cuatro hijas: Areana, Abigail, Angélica y Ayana Rivera Gurrola.

6. A finales de los 90, la fama comenzó a sonreírle a Lupillo, luego del éxito de sus discos: “Puros Corridos Macizos” y “El Toro del Corrido”, este último en homenaje a su tío, quien fuera boxeador, y el que le puso ‘El Toro del Corrido’.

7. En 2002, se convirtió en el primer artista mexicano en llenar el Anfiteatro Universal en Los Ángeles, California, acompañado de banda, conjunto norteño y Mariachi.

8. El 29 de abril de 2006 se casó con Mayeli Alonso. Producto de su segundo nacieron Guadalupe Karisma y Rey Rivera Alonso. En mayo 2018, Lupillo solicitó el divorcio con Mayeli Alonso por diferencias irreconciliables.

9. En 2010 ganó el Premio Grammy en la categoría “Mejor Álbum Música de Banda” por el disco “Tu Esclavo Y Amo”.

10. De marzo a julio 2019, trabajó como ‘coach’ de canto en el reality show “La Voz 2019” producido por TV Azteca.