Aunque en Argentina, Julieta Prandi ya era conocida en las pasarelas de modelaje, su salto a la fama y el inicio de su carrera actoral se produjo en 2001, cuando fue seleccionada para aparecer en el programa humorístico “Poné a Francella”, protagonizado por la dupla comediante de Guillermo Francella y Florencia Peña, entre otros. Desde allí fue conocida en el mundo como la ‘Nena’, por su papel en el programa, y participó en varios programas de su país.

Desde que se separó del padre de sus dos hijos, la actriz de 38 años ha preferido mantener en privado su vida personal. Al menos, hasta hace unas semanas. Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi en 2018, luego de diez años de relación y hace solo unos días salió a la luz que la conductora denunció a su expareja por violencia familiar.

Julieta Prandi

Los amigos de la actriz argentina comentaron que esta situación la tiene muy mal, a tal punto que ha perdido peso y toma medicamentos. Pero, eso no impide que Julieta siga con su vida a pesar de los problemas que pasa. Así lo confirmó la misma actriz tras dar a conocer que está comenzando una relación con Guido Sardelli, el baterista del grupo Airbag, de 31 años.

Julieta Prandi aseguró que con Guido son “muy buenos amigos”, pero no descartó la posibilidad de que esa amistad se convierta en algo más. “El tiempo dirá”, deslizó algo nerviosa por las circunstancias. ¿Qué fue lo que la atrajo del músico? “Uno conecta o no conecta, fluye o no fluye. Es reciente. Estamos bien, tranqui. Aún no hay rótulo”, explicó la modelo.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Prandi y Sardelli se conocieron en octubre de 2019, cuando su banda fue telonera del grupo Muse en el concierto que tuvieron en el Hipódromo de Palermo. La actriz fue vista en algunas oportunidades entre el público mientras la banda de Guido Sardelli realizaba concierto en Argentina.

Julieta Prandi denunció por violencia familiar a su exposo Claudio Contardi. (Foto: Instagram Julieta Prandi)

¿QUIÉN ES GUIDO SARDELLI?

Guido Sardelli es baterista, guitarrista y vocalista de la banda Argentina Airbag, que formó junto a su hermano en 1999. En la actualidad son una de las bandas de rock más conocidas del país.

La fama de Sardelli es indiscutible, la igual que sus logros junto a su banda. En Argentina, le abrieron el concierto a Guns 'N Roses, Bon Jovi y Muse. Además de haber realizado importantes presentaciones a lo largo y ancho del territorio Gaucho.

Si bien la vida privada y el pasado de la nueva pareja de Julieta Prandi se sabe poco o solo está enfocado en la música, ahora que empezó a salir con la actriz, en Argentina esperan que se los vea juntos en lugares públicos mostrando su amor y hasta podrían ofrecer entrevistas en la televisión de su país.