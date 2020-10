Daniel Isaías Vázquez Sánchez, ex integrante de la Onda Vaselina y OV7, fue denunciado en abril por su exesposa, quien lo acusaba de haber secuestrado a la hija que tienen en común, de nombre Regina. Incluso, se levantó una Alerta Ámber. El artista explicó en ese momento que las cosas no eran de ese modo. Cinco meses después Daniel Isaías 'N' fue vinculado a un proceso por el delito de retención de menores.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México destacó que el agente del Ministerio Público formuló imputación contra Daniel Isaías 'N', por su probable participación en el delito de retención de menores y logró que un juez de control lo vinculara a proceso, pues se aportaron las pruebas correspondientes.

Asimismo se informó que el ex integrante de la Onda Vaselina y OV7 deberá presentarse cada mes en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares; asimismo, tiene prohibido convivir con la menor de edad víctima, quien fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por la Fiscalía. Pero, ¿quién es Daniel Isaías 'N'? A continuación algunos detalles de su vida.

Daniel 'N' en OV7 (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES DANIEL ISAÍAS 'N'?

Daniel Isaías Vázquez tiene 44 años y logró la fama en México gracias a su participación en el grupo Onda Vaselina, banda que luego de unos años cambiaría su nombre a OV7.

Daniel 'N', como era conocido artísticamente, fue cantante de la agrupación música durante 11 años hasta el álbum “Vuela más alto”. Cuando decidió dejar OV7, su lugar fue ocupado por Gonzalo Alva y luego por Kalimba.

En la actualidad, Vázquez se dedica a escribir guiones y a la producción. En su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de 4 mil seguidores; comparte fotografías de su día a día en los que demuestra su pasión por la música.

Daniel Isaías Vázquez tiene 44 años y logró la fama en México gracias a su participación en el grupo Onda Vaselina (Foto: Instagram/Daniel 'N')

DANIEL 'N' Y SUS HIJAS

En medio de este escándalo la exestrella musical se ha mostrado como un padre amoroso. A través de sus redes sociales ha compartido fotografías junto a sus dos hijas, mostrando que son lo más importante para él.

En marzo celebró el cumpleaños número 13 de Regina con una fotografía donde reconoció el amor que profesa por su pequeña. La imagen está acompañada de un sentido mensaje: “En mi caso no supe de las dimensiones del amor hasta que ella me lo enseñó. Regina, mi hija, nació un 11 de marzo de hace 13 años, ese día la vida cobro toda realidad cuando la tuve por primera vez en mis manos, a partir de ese momento mi corazón no dejó de expandirse”.

También comparte fotografías junto a su hija menor Victoria, a quien le muestra cariño, además, de resaltar la buena relación entre hermanas.