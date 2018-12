Quentin Tarantino se enfrentó a ladrones que habían entrado a su casa

El carismático creador de "Pulp Fiction" vivió en carne propia una escena salida de uno de sus guiones cinematográficos. Quentin Tarantino se enfrentó a unos ladrones que entraron a robar a su casa este último fin de semana.

El portal TMZ indicó que el director de "Reservoir Dogs" se enfrentó a los ladrones cara a cara y les exigió que se vayan de su casa ubicada en los Ángeles.

Pese a la oposición de Tarantino, los delincuentes lograron huir de la propiedad llevándose algunas joyas y demás pertenencias.

La información indica que la policía de Los Ángeles se encuentra trabajando en el caso y estudiando las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Cabe indicar que Quentin Tarantino se encuentra trabajando en su nueva película "Once Upon a Time in Hollywood", que se estrenará en el 2019 y contará los asesinatos cometidos por el clan Manson.