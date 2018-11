Quentin Tarantino contrajo matrimonio con Daniella Pick | FOTOS

El director de cine estadounidense Quentin Tarantino y la modelo israelí Daniella Pick se casaron en Estados Unidos en una íntima ceremonia, según informó la revista People.

Quentin Tarantino (55) años y Daniella Pick (35), se casaron en una ceremonia privada en Los Ángeles (California) y posteriormente festejaron en un gran evento con diversos amigos y artistas.

La novia llevaba un vestido blanco con cola, una brillante tiara y un velo; mientras que Quentin Tarantino, quien nunca antes se había casado, lució un elegante terno oscuro.

El cineasta que acaba de terminar el rodaje de "Once Upon a Time in Hollywood", conoció a su actual esposa mientras promocionaba “Inglorious Bastards” en el 2009 y se comprometieron en julio del 2017, un año después de iniciar su relación amorosa.

Just Married! Congrats Quentin Tarantino & Daniela Pick! pic.twitter.com/68q7GCfbwg — Quentin Tarantino Fan Club (@TarantinoFC) 29 de noviembre de 2018

La pareja organizó una fiesta de compromiso y reunió al elenco de Pulp Fiction, junto a una larga lista de invitados. Asimismo, la emocionada novia compartió la noticia con sus seguidores de Instagram.

Cabe señalar que esta es la primera boda de Quentin Tarantino, quien con anterioridad había expresado que estaba centrado en realizar películas, aunque no descartaba la idea de casarse en un futuro.

(Fuente: EFE)