El guitarrista de la banda británica Queen, Brian May alertó a sus fans al informar que se encuentra hospitalizado durante la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, el motivo del internamiento no estaría relacionado a la pandemia y se debería a un desgarro de glúteos que sufrió mientras realizaba labores de jardinería en su casa.

“No, el virus todavía no me atrapó, gracias a Dios. Espero que todos se mantengan a salvo. La decisión de relajar los controles no hace que el peligro desaparezca repentinamente. Razón? Además de estirarme y acosarme por demasiadas demandas, logré romper mi Gluteus Maximus en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó que debido a ello se encuentra hospitalizado a la espera de los resultados sobre el daño que le ocasionó el accidente, el cual lo ha dejado adolorido y en incapacidad de caminar durante las próximas semanas.

“Necesito oscurecerme un tiempo, descansar un poco, en casa. Por favor, no me envíes simpatía. Solo necesito un poco de silencio curativo por un tiempo. Volveré, pero necesito el descanso completo. Gracias. Cuídense por ahí. Bri”, sostuvo el músico.

