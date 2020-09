Maribel Guardia es una de las cantantes y actrices más populares de México. La estrella de 61 años siempre se ha destacado por ser una gran madre, una gran artista y sin duda, cómo una mujer muy saludable, ya que tiene un escultural cuerpo que mantiene al ritmo de una buena alimentación y una rutina de ejercicios muy dura.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en la vida de la costarricense, ya que muchas veces se ha visto cara a cara con la muerte e incluso, junto a su hijo Julian se salvaron de morir ahogados .

En una entrevista que transmitió el programa Ventaneando , Maribel Guardia se sinceró y contó que hace algunos años tuvo una rara enfermedad que afectó su salud considerablemente al grado de quedarse paralítica y sin habla.

¿QUÉ PASÓ CON MARIBEL GUARDIA EN COSTA RICA?

Cuando Maribel Guardia era joven y aún vivía ene su natal Costa Rica, fue la primera vez que vio de cerca a la muerte.

“Una vez me dio no sé, tenía como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar”, reveló la actriz.

Aunque le realizaron varios exámenes, Maribel Guardia contó que los doctores no supieron con certeza qué enfermedad tenía la actriz, pero que logró recuperarse satisfactoriamente.

“Nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se iba a reventar una vena en el cerebro y no sucedió. Al final me curé, no supe ni cómo, era muy jovencita”, dijo la también cantante.

La artista dijo que al rededor de tres veces ha estado al borde de la muerte, además, ha dicho que estos sucesos la ha hecho reflexionar mucho sobre el valor de la vida.

