Protagonistas de 'Grease' se reencuentran a 40 años de su estreno [FOTOS]

La magia de ‘Grease’ sigue vigente y así lo demostraron sus protagonistas. John Travolta y Olivia Newton-John deslumbraron a los presentes en el teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills, donde se realizó una proyección especial de la película para celebrar sus 40 años.

Las estrellas estuvieron acompañados del director y actores del musical, con quienes desfilaron en la alfombra roja del evento.

Los recordados Danny Zuko ( John Travolta) y Sandy Olsson (Olivia Newton-John) se animaron a compartir algunos pasos de baile del recordado musical que los catapultó a la fama, ‘Grease’. Esto generó los aplausos de los presentes.

Los actores compartieron una divertida rutina de baile. (Foto: AFP)

"Hicimos algo que nos cambió la vida, y en la premiere nos dio la sensación de que la energía estaba ahí, tuvimos una recepción muy buena. Me siento afortunada de haber formado parte de esa película y de haber trabajado junto a John (Travolta), de quien me considero su amiga desde entonces", contó Olivia Newton-John a la revista People.

"Cuando compartes un éxito tan meteórico como este, imposible de superar, hay un lazo que siempre permanece", manifestó Travolta sobre la relación de amistad que ha mantenido durante todo este tiempo con su compañera. Además, resaltó que ‘Grease’ fue un proyecto que “inspiró a las personas a ser intérpretes”.

Hay que recordemos que en julio pasado, John Travolta le rindió un homenaje a la película cuando interpretó el hit ‘You're The One That I Want’ en un concierto de los Foo Fighters en Nueva York.