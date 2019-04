Príncipe William le habría sido infiel a Kate Middleton y esta foto lo comprobaría

Imágenes de una salida nocturna del príncipe William han puesto de tela de juicio la fidelidad a su esposa y madre de sus hijos Kate Middleton. En las fotografías difundidas por la revista The Sun se observa al heredero de la corona británica disfrutando de la noche al lado de otra mujer.

El hijo de la fallecida princesa Diana aparece en las instántanea al lado de Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Rumores apuntan a que este habría tenido un affaire con la aristócrata, quien aparecería en la instantánea bailando muy pegado y sonriente al lado del príncipe en un club nocturno.

Pero eso no es todo. Según informó la revista In Touch, no sería la primera vez que William engaña a Kate con la marquesa de Cholmondeley. La publicación afirmó que el príncipe habría sostenido una relación extramatrimonial con la marquesa para cuando su esposa estaba embarazada de su tercer hijo.

Al conocer esta situación, Middleton enfrentó a William, quien, "simplemente se río diciendo que no había nada entre ellos".

¿AMIGAS & RIVALES?



De la pasada amistad que Kate Middleton tuvo con la marquesa de Cholmondeley queda nada. Ambas fueran vecinas y compartían en diferentes eventos junto a sus esposos.

"William quería acercarlas para que las dos parejas puedan seguir siendo amigas, ya que viven muy cerca y comparten muchos amigos en común. Pero Kate ha dejado claro que ya no quiere verlos y quiere que William no los participe de eventos oficiales, a pesar de su estatus social", precisó una fuente.

Middleton fue contundente. No quiso hacer más las paces con la marquesa.

HARRY INDIGNADO



Tras las especulaciones, el hermano de William, el príncipe Harry, apoyó a Middleton. "La infidelidad arruinó nuestra infancia. ¿Cómo puedes tener una aventura cuando tienes tres hijos", le habría reclamado a su hermano mayor.

Recordemos que la madre de los príncipes, Lady D, fue víctima de la infidelidad del príncipe Carlos, quien la engaño desde siempre con Camila Parker Bowles.

Tras años de mantener una relación secreta y luego de la muerte de Diana, el príncipe Carlos de Gales se casó con su amante en 2005.

¿QUIEN ES LA MARQUESA?



Se trata de una aristócrata casada con el millonario David Rocksavage, quien heredó una fortuna estimada en US$146 millones. Ambos tienen tres menores hijos, los gemelos Alexander y Oliver e Iris.

Fue en 2005 que la marquesa protagonizó un escándalo cuando apareció posando en bikini al lado de su hermana y Tony Blair, entonces primer ministro.



ESTA ES LA FOTO DEL ESCÁNDALO. aparentemente, esos son el Príncipe Willian com Rose Hanbury, una marquesa multimillonaria que sería la tercera en discordia del matrimonio real, RECUERDEN QUE KATE Y WILLIAM SON LOS PRÓXIMOS REYES DE INGLATERRA - porque Charles va a abdicar, duh pic.twitter.com/zpXM9EcyrZ — 💚 eugënia (@eymariluz) 9 de abril de 2019

