La princesa Diana fue uno de los personajes de la Familia Real Británica más carismáticos, su presencia siempre era bien valorada por los medios, razón por la cual cada paso suyo en público era fotografiado y videograbado, incluso los momentos tensos e incómodos, como el que vivió hace 33 años a causa de un obsesivo fanático.

Este fue recordado tras una publicación en TikTok que se hizo viral en minutos, en donde se puede ver a la madre de Harry y William protegida por su seguridad en cuanto Ted Adcock, el fan obsesionado, saltó el perímetro seguro e intento tocarla.

Esto ocurrió un 13 de abril de 1989, cuando la princesa visitaba en solitario el condado de Northumberland, Reino Unido. El hombre de, que en ese entonces tenía 57 años, tenía ya un historial de acoso a conocidas figuras femeninas del momento.

El sujeto también tenía un incidente similar, cuando le tocó el pecho a la atleta estadounidense Florence Griffith Joyner, una de las mejores mujeres velocistas de la historia y leyenda del atletismo. Este hecho lo puso en el ojo público por primera vez.

Adcock fue neutralizado por los agentes de seguridad de la princesa, quien continuó su recorrido sin mayor incidentes, pero el hecho trascendió en la prensa británica rápidamente, como pasaba con cualquier suceso de la vida de Diana.

“Me gusta la princesa. Pongámoslo así, podría haber estado tratando de darle un abrazo. Es una mujer atractiva, pero no lo hice, no me di cuenta de que terminaría así”, dijo Adcock a la prensa local.

“Siempre he sido un gran admirador de la princesa, si le causé angustia, lo siento mucho. Todavía no puedo decir por qué lo hice. Aunque pueda parecer tranquilo por fuera, hay confusión por dentro, pero nunca le haría daño a nadie”, añadió, en una entrevista para Daily Mail en aquel año.

Sin embargo, el historial de Ted Adcock era más amplio, pues fue condenado a 2 años de libertad condicional por agredir sexualmente a una vendedora, y en 1990 volvió a tener un episodio similar, tras intentar agarrar a Veronique Marot, atleta que se preparaba para una maratón.

